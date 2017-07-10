Близ Бишкека строят агропромышленный парк на 30 тысяч рабочих мест

Близ Бишкека будет построен агропромышленный парк "Искра Азия", что позволит создать до 30 тысяч рабочих мест.

Об этом стало известно, в ходе посещения этой сельскохозяйственной зоны сотрудничества в Чуйской области вице-премьер-министром КР Мухамметкалыем Абулгазиевым совместно с прибывшей из КНР делегацией во главе с министром Главного управления КНР по надзору за качеством товаров, инспекции и карантину Чжи Шупингом.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в агропромышленном парке будут работать по таким направлениям, как переработка мяса, разведение коров и лошадей мясного направления продуктивности, пчеловодство, а также охвачены другие сельскохозяйственные сферы. Вся продукция, произведенная в агропарке, будет экспортироваться в Китай.

Мухамметкалый Абулгазиев отметил, что данный проект является одним из крупных в Центральной Азии и "по завершению реализации проекта ожидается поступление инвестиций до 1 млрд долларов США.

По его словам, на начальном этапе для реализации проекта будут привлечены инвестиции из КНР в объёме не менее 250 млн долларов и создано около 5 тысяч рабочих мест, а также будут построены дома и социальные объекты.

Напомним, главным инициатором и инвестором этого проекта является ОсОО "Хэнаньская деловая корпорация Гуй Ю".



Азаттык

