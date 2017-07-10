Да, действительно, Атамбаев за 6 лет сделал больше, чем предыдущие главы государства за 20 лет; - 8.7%

Атамбаева простой народ поддерживает за его борьбу с коррупцией, эту борьбу он ведет невзирая на ранги и рейтинги казнокрадов; - 2.2%

Главная заслуга Атамбаева - стабильность в стране, все-таки митингов стало меньше; - 6.5%

Как можно поблагодарить президента, если его слова не расходятся с делом; - 2.2%

Мигрантов не стало меньше, безработица та же, экономика падает - так, скажите, за что хвалить президента? - 15.2%

Атамбаев начал хорошо, но со временем и он превратился в того же известного Дракона; - 15.2%

Атамбаев останется в истории Кыргызстана не за заслуги перед народом, а за то, что всегда находил возможность оскорблять свой народ; - 17.4%

При Атамбаеве Кыргызстан утратил вывеску островка демократии, преследование политиков, журналистов, правозащитников стало нормой, значит, мы поменяли только фамилию Бакиева на Атамбаева; - 32.6%

Голосование по этому опросу закончилось в: 00:00, 15.06.2017 г.

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