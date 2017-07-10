Кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова завоевала "серебро" на международном турнире по женской борьбе Poland Open, который прошел в Варшаве (Польша).
В финальном поединке Айсулуу Тыныбекова боролась с американской спортсменкой Элен Марулис и уступила ей, заняв вторую ступеньку пьедестала.
Кроме Айсулуу Тыныбековой, в турнире принимали участие еще четыре кыргызстанки, но призовые места они не заняли.
Азаттык
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