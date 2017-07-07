В Кыргызстане началась жара - 42 градуса в тени. Прогноз погоды

Как не расплавиться от летней жары и что делать при тепловом ударе. Советы



С 7 по 9 июля ожидается сухая и аномально жаркая погода, по большинству районов Кыргызстана средняя суточная температура воздуха ожидается на 6...8° выше многолетней нормы.

Ожидается повышение температуры воздуха:

в долинной зоне Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью 20...25°, днем до 37…42°, в предгорных районах ночью 18...23°, днем 33…38º;



в Иссык-Кульской котловине ночью 15...20°, днем 30...35°, по востоку 33...38°;



в горных районах и в зоне земледелия Нарынской области ночью 10...15°, днем 32...37°, в высокогорной зоне ночью 5...10°, днем до 20…25° тепла.



При такой аномально жаркой погоде рекомендуется избегать прямых солнечных лучей во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара.

Рекомендуется проводить обильный полив сельскохозяйственных культур. 6 июля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидается подъем уровня воды, в горных и предгорных районах республики селеопасно.

С 7 по 9 июля в связи с высоким температурным фоном на реках республики ожидаются селевые паводки.

Патрульная милиция призвала водителей быть бдительными и осторожными на дорогах в связи с повышением температуры воздуха.

"По прогнозам синоптиков температура в отдельных районах республики будет держаться на отметке +40 градусов и выше. Это приведет к резкому ухудшению физического состояния водителей и технического состояния автомобилей. Плохо чувствовать себя в жару могут не только физически слабые, но и абсолютно здоровые люди. В этой связи водители должны внимательнее отнестись к содержимому автомобильной аптечки и техническому состоянию транспортных средств", - напомнила пресс-служба ГУПМ МВД.



Отмечается, что жара может повлиять прежде всего на систему охлаждения двигателя.

"Когда температура воздуха повышается до 40 градусов, двигателю приходится работать в экстремальных условиях. При высокой температуре у автомобилей может дать о себе знать заклинивший термостат. Чтобы избежать поломок в пути, нужно заранее позаботиться о состоянии транспортных средств и проверить ее систему охлаждения на станции техобслуживания. Также, чтобы избежать перегрева водителя, проверить состояние кондиционера", - заключили в пресс-службе ГУПМ МВД.

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