550 семей, пострадавших от землетрясения, получили денежную помощь

550 семьям, полностью потерявшим свои жилища вследствие землетрясения в Чон-Алайском районе, оказана денежная помощь.

Об этом сообщили в обществе Красного креста и Полумесяца.

По информации, каждой семье роздано по 13 тысяч 900 сомов. Но эти средства переведены на специальные банковские счета пострадавших, и каждому раздали только карточки со счетами.

Кстати, на счет общества Красного креста и Полумесяца было переведено Европейской Комиссией в порядке помощи пострадавшим от природных бедствий 164 тысячи евро, и от общества Красного креста Австрии переведено 20 тысяч евро. Говоря иначе, всего было переведено 6 млн 609 тысяч сомов.

Эти деньги были вручены представительством общества Красного креста и Полумесяца в Оше на месте их обладателям.

Хотелось бы напомнить, 3-5 мая этого года в Чон-Алае произошло землетрясение, вследствие которого было повреждено 610 домов.

Источник: sayasat.kg

