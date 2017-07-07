550 семей, пострадавших от землетрясения, получили денежную помощь

550 семьям, полностью потерявшим свои жилища вследствие землетрясения в Чон-Алайском районе, оказана денежная помощь.
Об этом сообщили в обществе Красного креста и Полумесяца.
По информации, каждой семье роздано по 13 тысяч 900 сомов. Но эти средства переведены на специальные банковские счета пострадавших, и каждому раздали только карточки со счетами.
Кстати, на счет общества Красного креста и Полумесяца было переведено Европейской Комиссией в порядке помощи пострадавшим от природных бедствий 164 тысячи евро, и от общества Красного креста Австрии переведено 20 тысяч евро. Говоря иначе, всего было переведено 6 млн 609 тысяч сомов.
Эти деньги были вручены представительством общества Красного креста и Полумесяца в Оше на месте их обладателям.
Хотелось бы напомнить, 3-5 мая этого года в Чон-Алае произошло землетрясение, вследствие которого было повреждено 610 домов.
Источник: sayasat.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!