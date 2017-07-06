Жители Нижней Ала-Арчи построили дома в опасной зоне. Не знали, что нельзя

Власти разрешили строить дома на дренажной системе. Тонет весь жилмассив



В редакцию Zanoza.kg обратилась жительница улицы Коллекторной села Нижняя Ала-Арча Гульнура Жумабекова. По ее словам, у нее и еще ряда жителей (а это более 30 домов) сложилась тяжелая ситуация: в 2015 году они выяснили, что построили свои дома незаконно.

Жумабекова утверждает, что участки им выдали в 2010 году в айыл окмоту. Об этом было постановление айыл окмоту, которого у жителей сейчас на руках нет. Жумабекова утверждает, что постановления забрали якобы для уточнения генплана села и определения границ Бишкека и Аламудунского района. Глава айыл окмоту сменился. Выдачу разрешительных документов на строительство представители местной власти отрицают.

"По окончании процесса уточнения генплана нам пообещали дать постановление каждому - индивидуально. В 2015 году узнаем, что там строить нельзя из-за расположенной рядом линии электропередачи (ЛЭП). А еще под нашими домами проходит газопровод. На этой земле не то что дом, сарай нельзя строить. Я лично об этом не знала. К тому же до 2015 года находилась на заработках за границей. Другим вообще сказали, что ЛЭП неработающая и столбы вытащат, газопроводную трубу тоже уберут", - настаивает Жумабекова.

Женщина отметила, что когда ей стало известно о том, что строить рядом с ЛЭП было нельзя, она стала писать письма. Дошла даже до аппарата президента. В итоге жители пытались завести уголовное дело на местных чиновников, допустивших такую ситуацию. В прокуратуре вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по истечении срока давности, при этом не указывая, по чьей вине сложилась данная ситуация.



Почти сто человек выселили на улицу. Они 18 лет жили в чужом нежилом доме



Тем временем в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", по словам Жумабековой, заявляют, что дома построены незаконно и их надо сносить. По словам жительницы улицы Коллекторной, к ним несколько раз отправляли комиссию, которая давала дежурные ответы: до "согласования опорного проекта села и разработки генплана вопрос об узаконении жилых домов остается открытым".

В пресс-службе НЭСК отметили, что специалисты Чуйского филиала высоковольтных электрических сетей совместно с Госэкотехинспекцией выезжали по данному адресу: хозяйка дома попросила дать официальное заключение о том, что линия проходит около ее дома и что это опасно для проживания.

"Мы готовы предоставить официальное заключение. Там действительно есть нарушение охранной зоны. С 2013 года Чуйское предприятие высоковольтных электрических сетей неоднократно выдавало предписание, что, согласно законодательству и правилам территории охранной зоны ЛЭП, идет грубое нарушение и дом необходимо снести", - отметили там.

Жители Нижней Ала-Арчи построили дома в опасной зоне. Не знали, что нельзя





URL: http://zanoza.kg/359646

