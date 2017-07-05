Адвокат пояснил, почему защищает осужденных за избиение двухлетнего Ибрагима

Судмедэксперт Мукашев не смотрел избитого двухлетнего Ибрагима.
Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил адвокат осужденных Бактыбек Асамудинов. По его словам, судмедэксперт Мукашев сам в этом признался.
«Следовательно, экспертиза проводилась поверхностно. Обвинитель говорит об ожогах, но в заключении не указана их степень. Эксперт сказал, что просто расписался в заключении, но ребенка не смотрел», — пояснил Бактыбек Асамудинов.
«Тех, кто насилует детей, нужно истреблять. Для них нужно вернуть смертную казнь. Им не место в обществе. Но в ситуации нужно разобраться. Я знаю, что такое дети. В этом случае не было покушения на убийство, изнасилования», — сказал адвокат.
Напомним, в январе 2015 года в отделение реанимации третьей детской больницы доставили двухлетнего ребенка без сознания. Позже стало известно, что родители ребенка разошлись, а мальчик находился на воспитании в семье дяди в селе Озерном. Родственник систематически избивал двухлетнего мальчика. После очередного избиения мальчик впал в кому. Врачебная экспертиза также подтвердила факт сексуального насилия над ребенком.
Жаныбека Тулебекова и Айзаду Аккозову (дядю и тетю избитого в 2015 году мальчика Ибрагима) признали виновными в нанесении телесных повреждений племяннику. Аккозову приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в женской колонии. Тулебекова — к пожизненному лишению свободы. Бактыбек Асамудинов является их адвокатом.
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