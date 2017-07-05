Жестоко избитый двухлетний Ибрагим: осужденных пытаются реабилитировать

Нет доказательств, что двухлетнего Ибрагима изнасиловали, считает адвокат осужденных.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил Бактыбек Асамудинов.

По его словам, Тулебекова и Аккозову заключили под стражу, несмотря на то, что у них есть малолетние дети.

«Действительно, Ибрагим с трех месяцев воспитывался у отца. Мать уехала на заработки и не вернулась. Ребенок скитался где попало. Отец обратился к родственникам, чтобы те присмотрели за ним. После этого и он не вернулся. За ребенка должны были нести ответственность все. Он получил телесные повреждения, так как упал с крыльца. В больнице уже стали говорить, что его якобы изнасиловали. Этому нет доказательств», — сказал Бактыбек Асамудинов.

Он добавил, что судебно-медицинская экспертиза не ответила на все поставленные вопросы. «Эксперты должны ответить на все вопросы. Следственные органы отклонили наши требования о проведении комиссионной экспертизы», — отметил Бактыбек Асамудинов.

Напомним, в январе 2015 года в отделение реанимации третьей детской больницы доставили двухлетнего ребенка без сознания. Позже стало известно, что родители разошлись, а мальчик находился на воспитании в семье дяди в селе Озерном. Родственник систематически избивал двухлетнего мальчика. После очередного избиения мальчик впал в кому. Врачебная экспертиза также подтвердила факт сексуального насилия над ребенком.

Жаныбека Тулебекова и Айзаду Аккозову (дядю и тетю избитого в 2015 году мальчика Ибрагима) признали виновными в нанесении телесных повреждений племяннику. Аккозову приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в женской колонии. Тулебекова — к пожизненному лишению свободы.



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