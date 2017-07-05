Дело Текебаева. Кубатбек Байболов возмущен враньем одного из свидетелей

В суде по уголовному делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова дает показания бывший генеральный прокурор Кубатбек Байболов.
Он также свидетель со стороны гособвинения.
Вчера нынешний глава MegaCom Азат Базаркулов заявил в суде, что в сентябре 2010 года встречался с подсудимыми и другими чиновниками, и речь шла о ЗАО «Альфа Телеком» и дальнейшей судьбе сотовой компании. Среди присутствующих на встрече Азат Базаркулов назвал и Кубатбека Байболова.
Свидетель Кубатбек Байболов заявил суду, что Азат Базаркулов врет.
«Я этого мальчика — Базаркулова Азата — увидел впервые на очной ставке в ГКНБ. Я с ним никогда не встречался. Я удивлен, почему он так нагло врет. Его, видимо, принуждают дать неправдивые показания», — сказал экс-генеральный прокурор страны.
«Мне стыдно за него. Как он собирается жить в Кыргызстане после этого», — добавил Кубатбек Байболов.
«Я никогда не знал его прежде. И вообще, я никак не мог в одной компании с Текебаевым и Чотоновым сидеть. У нас были тогда плохие отношения. Но, видимо, этого «сценаристы» не учли», — пояснил суду Кубатбек Байболов.
Чотонова и Текебаева обвиняют в коррупции.
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