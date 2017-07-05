ВЦИОМ: каждый десятый россиянин хочет покинуть страну

Каждый десятый россиянин мечтает переехать на постоянное место жительства в Европу, США, Австралию или Китай.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. О желании уехать из России чаще всего говорят молодые респонденты: 25 процентов среди 18-24-летних и 16 процентов среди 25-34-летних.
33 процента опрошенных назвали причиной для смены места жительства более высокий уровень жизни, заработную плату и пенсии. Кроме того респонденты назвали недовольство политикой властей, уровень безработицы и высокие налоги в России среди причин для эмиграции.
Ранее стало известно, что Русский академический фонд, главой правления которого является двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой предоставлять выпускникам отдельных российских вузов отсрочку от службы в армии, взамен ограничивая их право на выезд за границу. Причиной обращения в фонде назвали официальную статистику о росте эмиграции молодежи, которую в организации при этом считают заниженной.
Азаттык
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