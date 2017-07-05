Население Казахстана достигло 18 млн человек

Население Казахстана достигло 18 миллионов человек, сообщило министерство национальной экономики этой страны.
По этой информации, 18-миллионный житель родился 11 мая в городе Талдыкорган Алматинской области. Им стала Муслима Саматкызы, которая, как сообщается, является вторым по счету ребенком в семье врача и учителя.
Последняя перепись населения в стране проводилась в 2009 году. По ее итогам численность населения Казахстана составила чуть более 16 миллионов человек, пишет казахская служба радио "Азаттык".
Ранее в июне вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что в первые четыре месяца текущего года за рубеж на постоянное место жительства выехало на 1 839 граждан больше, чем приехало в страну. По сведениям комитета по статистике министерства национальной экономики, рост отрицательного сальдо миграции отмечается с 2014 года и сохраняет тенденцию к росту.
Азаттык
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