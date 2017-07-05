Батыралиев: Дело о пропаже одного из близнецов в Балыкчи расследует комиссия Минздрава

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал случай в Балыкчинской городской больнице, где родители заявили о пропаже во время родов одного из близнецов.

Он заявил, что к таким случаям надо относиться так, чтобы это было в последний раз.

“Можно себе представить, каково матери, когда ее долго готовили к встрече с двойней, а родился один ребенок! В данное время по этому делу работает комиссия. Мы не будем скрывать своих грехов. Пусть все причастные к этой ошибке отвечают по закону”, - сказал Батыралиев, которого цитирует пресс-служба министерства.

Глава Минздрава отметил, что надо думать о повышении квалификации и ужесточении правил выдачи лицензий врачам. При этом он рассказал похожую историю из своей жизни: “Однажды и со мной случилось подобное. Второй ребёнок в моей семье поздний. Мы долго за него боролись, а когда беременность наступила, нам все время говорили, что будет девочка. Из всех командировок я привозил девчачью одежду и прятал ее от супруги. А когда родился мальчик, тут же позвонил в роддом и сказал, что подам на них в суд в то время, когда отцы, наоборот, радуются рождению сыновей”, - поделился министр.

Скандал в городской больнице Балыкчи разгорелся в начале июля. Роженица подозревает, что одного из рожденных ею малышей могли забрать медики. Но врачи говорят, что аппарат УЗИ мог показать ошибочную картину, и что во время родов женщина была в сознании и наблюдала весь процесс своими глазами.

Роженица сомневается, что аппарат УЗИ мог 8 раз подряд ошибиться, каждый раз показывая, что женщина ждет близнецов. По этому факту возбуждено уголовное дело.





Азаттык