Когда был Нурик маленький... В свет вышла 1-я книга о жизни Нурсултана Назарбаева для детей

Это первая книга для детей о жизненном пути выдающегося деятеля современности, который меняет не только себя, но и весь мир - Зенькович.

Первую книгу о жизни президента Назарбаева для детей презентовали сегодня в Астане. Ее автор – российский публицист Николай Зенькович, написавший более 30 книг о видных государственных, общественных и политических деятелях и других неординарных исторических личностях. Название – "О великой жизни", передает корреспондент Zakon.kz.

Стоит отметить, в прошлом году в Москве Зенькович выпустил книгу о Назарбаеве, приуроченную к 25-летию независимости Казахстана, в которой он пытался иначе, сквозь призму времени взглянуть на биографию лидера и историю развития республики. Эта книга, по его словам, сильно отличается по предыдущей.

"Она отличается тем, что единственна в своем роде, - пояснил автор. - О Нурсултане Абишевиче написано огромное количество книг, вышедших в разных странах мира, а это книга для детей. Она необычная и особенная, и уникальная, я не побоюсь этого слова как автор. Это первая книга для детей, о жизненном пути выдающегося деятеля современности, который меняет не только себя, но и весь мир. А может даже и наоборот, что сложнее, себя поменять нежели мир, и это ему удается".

Книга по словам Зеньковича написана легким понятным языком, доступным детям, и иллюстрирована фотографиями различных исторических моментов из жизни президента и Казахстана.

"Я пытался писать не занудливо, как это пишут рефераты и монографии, а живым языком. Не совсем разговорным, таким как они общаются между собой, но где-то близко к этому чтобы им было понятно и интересно".

Общий тираж книги – 4000, из них 2000 – на русском языке, 2000 – на казахском.

На вопрос - сколько времени ушло на написание книги, автор ответил:

"Я мог бы сказать, что я писал ее всю жизнь, но это был бы трафаретный ответ и не совсем правдивый. Честней будет сказать, что писать я начал с 1986 года, когда я впервые приехал в Алматы во время известных вам событий. И вот когда я уже видел Нурсултана Абишевича в действии, видел потом как он работал. То есть с 1986 года я отслеживал все, что появлялось в прессе, приезжал часто, и вот результат - эта книга".

Он также объяснил и название книги "Книга о Великой жизни". По его словам, чтобы стать великим, нужно, во-первых, встать с дивана, пройти через личные страдания, страдания своего народа, Родины. А еще очень важно родиться в переломное время.

"Когда меняются приоритеты, политические режимы, все, что казалось незыблемым и вечным. Назарбаев, как это писали в первые годы независимости, "оседлал события". Он возглавил их, а это требует огромных личных качеств, мужества, знаний, опыта и, самое главное, это работать во имя Родины, - пояснил публицист. - Его деятельность состоит из 3 составляющих: родина, народ, что в общем-то неделимо и президент, как личность. Он защищал честь родины, народа, защищал свою честь доступными методами и формами и это, наверное, принесло ему всенародную любовь и не только в Казахстане" - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

Источник - Zakon.kz

