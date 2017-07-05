Кыргызки. Как вы смотрите на легализацию двоеженства?

Сейчас общественность живо обсуждает поднятый вопрос о необходимости легализации двоеженства, чтоб узаконили и вторую жену. Каково мнение народа: Реализуется на практике этот вопрос или нет? Мы провели опрос.

Жазгуль Мамытова:

- Жизнь ухудшается, из-за маленькой зарплаты наши граждане не могут прокормить свои семьи, выезжают за границу. И в это время сидящие наверху большие руководители делают что хотят, стали раздражать народ. Это самоуправство, или настолько улучшилась жизнь простого народа? Скажешь о неправильности вопроса, так превратили в привычное дело ссылаться на шариат "так делали наши предки, или это наша традиция". Или никого не интересует мнение женщин, их психологическое состояние, или подразумевается, что женщины ничего не решают? Вообще невозможно понять. Если подумаешь, то в нашем государстве полно еще других вопросов, интересно, что покружив, упираются и цепляются к этому. Конечно, пусть берут и кормят денежные богачи, не знающие, куда девать деньги, но кто подумает о психологическом состоянии первой жены в браке? В конце концов, это приведет разве что к разводу родителей и увеличению количества детей сирот при живых родителях, а так ясно, не принесет пользы нашей стране.

Бурул Калчабаева:

- По-моему, это идет не от власти, а поднимающие эту тему некоторые люди, религиозные представители навязывают власти свои взгляды. Во-первых, мы не должны забывать, в каком веке живем, что в менталитет кыргызов о семейных отношениях внедрены изменения на определенном уровне. Во-вторых, если возьмет вторую жену, то в том доме не установится согласие, изобильная жизнь. Увеличится количество конфликтов, ссор. Не всякая женщина согласится, чтоб кроме нее взяли токол-вторую жену. Увеличатся разводы. Не принимается во внимание психологическое, эмоциональное состояние жены, чей муж взял вторую жену. Чуть что, сразу говорят "наши предки брали".

А что, наши предки брали от большого счастья? То были времена воинов. Храбрые молодцы погибали на большой войне. Оставшиеся после них дети сироты и жены вдовы разбредались, стоя у чужих порогов, что было равноценно смерти. Из-за этого приходилось жениться. При наличии одного сына или одной дочери стоял вопрос продолжения рода, потомства. Поэтому брали вторую жену. Кроме того обменивались девушками в жены для укрепления взаимоотношений между родами. Имело место многоженство оттого, что бесились с жиру, но это не особо поддерживалось.

Напротив, мы должны воспитывать из своих дочерей такую личность, чтоб держала семью, не давая шелохнуться, в хорошем смысле слова не позволяла брать вторую жену (должна нравиться своим характером, человеческими качествами, быть работящей, относиться с дружелюбием к родственникам, родам). Чтоб не ломалась. Я обижалась, когда слышала в отрочестве: "Девочка – член чьей-то семьи". Оказались правильными словами. Девочка должна получить такое воспитание, чтоб в другом месте могла расторопно вести свое хозяйство. И мальчики тоже. Кому кроме религиозников сейчас нравится вопрос двоеженства? В то время, как большинство не может нормально содержать одну семью. Хотелось бы сказать и состоятельным, и неимущим: если вы не хотите, чтобы завтра ваша дочь или сестренка осталась одна, плача в подушку, не играйте с огнем! Это тема ушедшей эпохи. Отставьте в сторону двоеженство. Вместо этого, если не хотите выхода замуж наших дочерей за представителей других национальностей, создайте рабочие места нашим джигитам, чтоб не унижались и могли свободно прокормить и содержать семьи! Тогда исчезнет вопрос двоеженства. Крутые из власти, поднимайте статус мужчин не двоеженством, а работой, зарплатой, местом в обществе.

Тынчы Атбашингтони:

- Когда это мы, кыргызы, жили по закону? Или эти законодатели боятся и уважают закон, ограничиваются одной женой? Тогда зачем специально это легализовать, возбуждать бессовестных так называемых мужчин, которые не то что содержать одну бабу, но не могут даже себя одного содержать? Кто в состоянии, тот и без этого будет брать еще жену.

Айжан Бактыбек кызы:

- Я смотрю на этот вопрос негативно, поскольку мы светская страна, общество к этому не готово. Даже если общество будет готово, но кто подумает о психологическом состоянии женщин? И без того растут разводы, а если это примут, тогда вырастет количество детей сирот при живых родителях, матерей одиночек, что окажет отрицательное влияние на общество.

Бердибек уулу Даткабек:

- В принципе наши граждане считают правильным двоеженство. Но, по-моему, осуществление этого на практике будет трудным, потому что мы не религиозное государство, думаю, большинство окажет сопротивление. Однако безграмотные мужчины могут сказать "разрешила исламская религия", напирая на свое незнание, и пойти на такой путь, но это неправильно. Хотелось бы сказать, что там сказано: можно в порядке помощи нуждающимся, если муж умер, нет никого, чтоб кормить и содержать детей. А если подумаем о сегодняшнем законе, то полагаю, эту вещь можно было бы принять, если б у экономики нашей страны хватило сил и возможностей обеспечить мужчин, потенциальных отцов, хорошими доходными работами, позволяющими содержать двух жен. Но ведь времена не такие.

Фаризат Дыйканбаева:

- Я категорически против, не может нормально содержать одну жену, и как он будет содержать двух жен? Что сейчас, каждый своевольничает, полно ведь мужчин, которые не разводятся на законном основании с первой женой, незаконно берут вторую жену. Скажешь сейчас "две", такие люди скажут "три", потому что закон в нашем государстве ничем не отличается от черновой бумаги, хотят – напишут, хотят – вычеркнут. Незаконно взявший вторую жену мужчина продолжит и следующих жен брать незаконно. Для них жены становятся игрушкой. Некоторых женят родители. Полно глупых свекровей, если им не понравится сноха, говорят: "Ты уходи, я найду девушку в жены своему сыну". Они не думают о завтрашней жизни детей, думают только о личных интересах. К сожалению, увеличилось количество таких свекровей.

Айша Самыкова:

- А толку вносить это в закон? Если в силах брать, пусть берет. И без того они живут без закона. Как будто не осталось другого дела, придумывают на пустом месте. А из этого волоком тянется тьма-тьмущая дел. Не знающие закона, необразованные, безответственные, не уважающие закон мужчины плюют на закон, и берут вторую жену. Они так и ходят, сбегая от уплаты алиментов на законном основании первой жене и детям.

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №24 от 30.06.2017/стр.9



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