           
Подробности
Общество
Просмотров: 2

Старшая дочь спикера КырПарламента Турсунбекова - Айдай пафосно вышла замуж (фото)

Старшая дочь спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова Айдай вышла замуж.

 

Ее избранником стал Нурдин Медетов, подтвердили Zanoza.kg знакомые с семьей.

 

Сам торага пока не доступен для комментариев.

 

Всего у Турсунбекова трое детей.

 

Фотографию со свадьбы опубликовала младшая дочь Бегимай, сейчас ее аккаунт в Instagram закрыт, но Kabarlar.kg удалось взять фотографию.

 

 

Старшая дочь спикера КырПарламента Турсунбекова - Айдай пафосно вышла замуж (фото) 

 

 

Источник - Zanoza.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить