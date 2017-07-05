Старшая дочь спикера КырПарламента Турсунбекова - Айдай пафосно вышла замуж (фото) 

Старшая дочь спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова Айдай вышла замуж.
Ее избранником стал Нурдин Медетов, подтвердили Zanoza.kg знакомые с семьей.
Сам торага пока не доступен для комментариев.
Всего у Турсунбекова трое детей.
Фотографию со свадьбы опубликовала младшая дочь Бегимай, сейчас ее аккаунт в Instagram закрыт, но Kabarlar.kg удалось взять фотографию.
Источник - Zanoza.kg
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