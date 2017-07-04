Власти Кыргызстана вновь говорят о повышении тарифов на электричество.
Сегодня на круглом столе руководитель аппарата президента Сапар Исаков предложил энергетикам и донорам обсудить вопрос тарифной политики.
По его словам, без оптимального подхода мы не сможем развить энергетику страны.
«Для того чтобы увеличивать цену на электроэнергию, нужно обеспечить население высокой заработной платой, повысить социальные выплаты. Нужно сделать рывок. А времени очень мало», — отметил Сапар Исаков.
Следует отметить, что Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса не намерено повышать тарифы на свет и тепло в 2017 году.
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