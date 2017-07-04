Женщина считает, что в роддоме у нее похитили одного из новорожденных близнецов

Женщина утверждает, что одного из ее новорожденных близнецов могли похитить. Об этом написал родственник роженицы Асылбек Намазбеков в социальной сети Facebook.
«Страшная история случилось с моей двоюродной сестрой в городе Балыкчи. Она была беременна и ждала близняшек. Как и все, проходила медицинское обследование и несколько раз была на УЗИ, где подтвердили, что в животе два плода. Далее, с ее слов: «Я — мама двоих мальчиков. Во время беременности я чувствовала, что их двое. Как ни крути, есть материнский инстинкт, который подсказывает тебе. Тем более, один пинал в бок с этой стороны, второй — с другой. Мне теперь непонятно, почему мне дали только одного ребенка, хотя на протяжении всей моей беременности специалисты по УЗИ говорили, что будет два плода. Да я и сама знала об этом», — пишет пользователь.
«Как такое можно допустить, куда смотрели родственники, спросите вы. Но никому из родственников не пришло и в голову, что могут украсть ребенка, к сожалению. Как рассказала мама роженицы, они видели в коридоре трех подозрительных женщин, которые о чем-то все время шептались и сильно нервничали, но не придали этому особого значения», — добавляет он.
Со слов супруга роженицы Данияра Чыбыева, имеются результаты ультразвукового исследования, где в заключении медики пишут, что в утробе матери находятся два плода и есть два сердцебиения.
В связи с этим он намерен добиваться ясности в данном деле и обратиться к президенту, депутатам Жогорку Кенеша и премьер-министру.
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