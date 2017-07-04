Имеется больше 40 000 детей, чьи родители находятся в миграции

В начале года установлено, что на территории страны имеется более 40 тысяч детей до 14 лет, чьи родители оставили их под присмотром близких, а сами находятся во внутренней или внешней миграции.
26 июня об этом сообщил старший инспектор управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Марат Сапаев.
По его словам, большинство находящихся во внутренней и внешней миграции родителей - из Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областей. «С начала года зарегистрировано примерно 400 преступлений совершенных в отношении детей, установлено, из их числа около 50 – сексуальное насилие. За полугодие прошлого года тоже было зарегистрировано примерно 400 преступлений в отношении детей, 30 из которых носили сексуальный характер. Этот показатель говорит о повышении раскрываемости сексуального насилия, совершенного к детям, чьи родители находятся за рубежом. Оставшийся без присмотра ребенок остается объектом насилия», - сказал Сапаев.
Источник: газета «Азия news» №26 от 29.06.2017/стр.11, перевод: gezitter.org
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