На суде Саляновой дано оправдывающее ее показание

Если бы Аида Салянова не продлила лицензию Алексея Елисеева, это было бы нарушением закона.
Такое показание сегодня в суде дал адвокат Елисеева Артем Иванов. Об этом «Азаттыку» сообщила адвокат Саляновой Чынара Жакупбекова.
- Непродление лицензии было бы нарушением закона. Мы ждали этого. На случай непродления мы готовились заявить в международные организации. Нам вручили в руки лицензию, и мы разве вернули бы ее назад, - сказал он.
Депутату Жогорку Кенеша Саляновой было предъявлено обвинение в незаконном продлении адвокатской лицензии названному партнером Максима Бакиева Алексею Елисееву в бытность Саляновой исполняющей обязанности министра юстиции, и это дело не было достаточно расследовано.
Салянова отвергает предъявленные ей обвинения.
Дело рассматривает Ленинский районный суд Бишкека.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org
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