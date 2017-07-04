На суде Саляновой дано оправдывающее ее показание

Если бы Аида Салянова не продлила лицензию Алексея Елисеева, это было бы нарушением закона.

Такое показание сегодня в суде дал адвокат Елисеева Артем Иванов. Об этом «Азаттыку» сообщила адвокат Саляновой Чынара Жакупбекова.

- Непродление лицензии было бы нарушением закона. Мы ждали этого. На случай непродления мы готовились заявить в международные организации. Нам вручили в руки лицензию, и мы разве вернули бы ее назад, - сказал он.

Депутату Жогорку Кенеша Саляновой было предъявлено обвинение в незаконном продлении адвокатской лицензии названному партнером Максима Бакиева Алексею Елисееву в бытность Саляновой исполняющей обязанности министра юстиции, и это дело не было достаточно расследовано.

Салянова отвергает предъявленные ей обвинения.

Дело рассматривает Ленинский районный суд Бишкека.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org