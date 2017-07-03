Смертельное отравление парня в Ат-Баши: Находившийся рядом 16-летний подросток рассказал, что они курили самокрутку

В Ат-Башинском районе госпитализированному в больницу 16-летнему подростку поставлен диагноз «отравление курением трав».
Об этом в комментарии Turmush сообщила заместитель главного врача районной территориальной больницы Асыл Султанбаева.
По ее словам, возможной причиной отравления двоих парней, один из которых — 21-летний Н.К. впоследствии скончался, может быть курение табака, сделанного из травы.
Ранее Turmush писал, что в селе Ача-Кайыңды Ат-Башинского района 2 человека отравились Это произошло 29 июня в 23:00, когда оба находились дома. В результате отравления они потеряли сознание. На месте, не приходя в себя, скончался Н.К. Второй парень А.Н. 30 июня примерно в 11 часов дня был доставлен в реанимационное отделение Ат-Башинской районной больницы. В связи с произошедшим Ат-Башинское РОВД назначило все необходимые экспертизы. Начато расследование для дачи юридической оценки.
А.Султанбаева проинформировала, что 16-летний А.Н. по прибытию в больницу был госпитализирован в реанимационное отделение. «Его состояние улучшилось, спустя 3 дня он переведен в отделение терапии. Мы предполагаем, что он пострадал в результате курения самокрутки из табака, при изготовлении которой использовалась трава. Об этом нам рассказал госпитализированный 16-летний парень. Диагноз 21-летнему скончавшемуся парню будет поставлен только после судебно-медицинской экспертизы», - рассказала она.
Заместитель акима Ат-Башинского района Ажар Дюшеналиева также сообщила, что причины смерти 21-летнего парня будут известны после судебно-медицинской экспертизы. «Житель села Ача-Кайынды Канат уже похоронен. Результатов экспертизы пока нет. Второго парня мы вчера навестили в больнице, его состояние улучшилось, он уже может самостоятельно передвигаться», - сообщила она.
Ранее сообщалось, что погибший Канат является сыном известного певца Токтобека Асаналиева и его первой супруги Кенже Кубатовой (певица). Канат с маленьких лет играл на комузе. В возрасте 5 лет он выиграл золотую медаль на международном фестивале в Турции.
Turmush
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