Пока неизвестны причины отравления комузиста Каната Наматбекова.
О том, что причины смерти будут изучены «Азаттыку» сообщил начальник Ат-Башинского РОВД Бакыт Сыдыкбеков.
По словам близких, вместе с Наматбековым отравился его сверстник, который приходится ему родственником. Они оба были вместе в день отравления, но чем именно отравились пока не установлено.
20-летний комузист Канат Наматбеков скончался 30 июня в доме дедушки в селе Ача-Кайынды Ат-Башинского района Нарынской области. Близкие сообщили, что родственник, который был вместе с ним, поступил в больницу с признаками отравления. В районной больнице подтвердили, что к ним с отравлением поступил один человек, его состояние здоровья хорошее, но не сказали, связан ли этот человек с Канатом Наматбековым.
Похороны Наматбекова состоялись 2 июля в Ата-Башинском районе. Он старший сын известных певцов Токтобека Асаналиева и Кенже Кубатовой. Канат Наматбеков с детства играл на комузе, получал призы на международных конкурсах.
Азаттык
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