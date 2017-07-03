Пока неизвестны причины отравления комузиста Каната Наматбекова

Пока неизвестны причины отравления комузиста Каната Наматбекова.

О том, что причины смерти будут изучены «Азаттыку» сообщил начальник Ат-Башинского РОВД Бакыт Сыдыкбеков.

По словам близких, вместе с Наматбековым отравился его сверстник, который приходится ему родственником. Они оба были вместе в день отравления, но чем именно отравились пока не установлено.

20-летний комузист Канат Наматбеков скончался 30 июня в доме дедушки в селе Ача-Кайынды Ат-Башинского района Нарынской области. Близкие сообщили, что родственник, который был вместе с ним, поступил в больницу с признаками отравления. В районной больнице подтвердили, что к ним с отравлением поступил один человек, его состояние здоровья хорошее, но не сказали, связан ли этот человек с Канатом Наматбековым.

Похороны Наматбекова состоялись 2 июля в Ата-Башинском районе. Он старший сын известных певцов Токтобека Асаналиева и Кенже Кубатовой. Канат Наматбеков с детства играл на комузе, получал призы на международных конкурсах.





Азаттык