Суд удовлетворил еще один иск против издания Zanoza

Октябрьский районный суд столицы удовлетворил еще один иск генпрокурора Индиры Джолдубаевой о защите чести и достоинства президента к изданию Zanoza.kg и его соучредителю Нарыну Айыпу.

Решением суда они должны выплатить по 3 млн сомов.

На суде рассматривалось дело по двум статьям Нарына Айыпа, опубликованным на сайте Zanoza.kg. Генпрокурор посчитала, что факты в них не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство президента. На этом основании Джолдубаева обратилась в суд.

Районный суд удовлетворил иск и, как пишет Zanoza, принял решение в течение пяти дней опровергнуть два материала и взыскать с ответчиков 6 млн сомов - 3 млн сомов с автора Нарына Айыпа (Нарынбек Идинов) и столько же с ОФ "ПроМедиа", который является учредителем Zanoza.kg.

30 июня суд удовлетворил иск в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева в отношении директора правовой клиники “Адилет” Чолпон Джакуповой, журналиста Нарына Айыпа, главного редактора издания “Заноза” Дины Масловой и ОФ “Промедиа”.

В решении говорится о взыскании в пользу президента компенсации в размере по 3 миллиона сомов с Чолпон Джакуповой, фонда “Промедиа”, Дины Масловой и Нарына Айыпа. Вторая сторона с решением суда не согласна и заявила о намерении обратиться в городской суд.

Таким образом, теперь один из учредителей Zanoza.kg Нарынбек Идинов должен выплатить 9 млн сомов, Дина Маслова - 3 млн, редакция - 9 млн сомов, Чолпон Джакупова - 3 млн сомов.

Cегодня и завтра состоятся еще судебные процессы против Zanoza.kg по искам генпрокурора.

Азаттык