Надин Боллер: Мне кажется, Бишкек в будущем станет Берлином Центральной Азии

28-летний режиссер Надин Боллер последние три года больше времени проводит в Кыргызстане, чем в Берне или Женеве.

В Швейцарию она ездит повидать родных и получить финансовую поддержку для очередного документального фильма.

В первый год пребывания в Кыргызстане она жила в Нарыне, там выучила кыргызский язык и сняла документальный фильм о школьнице «Эркайым». Презентовала картину в Швейцарии и Германии.

Сейчас Надин в Бишкеке, заканчивает сценарий фильма о правах кыргызских женщин.

- Надин, я знаю, вы в восторге от кыргызских гор, регионов. А столица смогла вас чем-то удивить?

- Первый раз в Бишкеке я была в 2011 году. Тогда город был другим: дороги в ужасном состоянии, не было кофеен. Теперь их много, хорошие бары, клубы. К тому же здесь все дешево: чашка кофе стоит 200 сомов, а в Швейцарии, в пересчете на вашу валюту, 800.

Я думаю, что Бишкек украшают горы. Горожане из окон своих квартир могут любоваться красивым пейзажем, который меняется по погоде и сезону. Ну и в любой момент можно выехать в Ала-Арчу, отдохнуть.



Мне кажется, Бишкек в будущем станет Берлином Центральной Азии, потому что здесь много хипстеров. Модная, яркая, порой необычная одежда, креативная прическа – их стиль и культура напоминают мне людей в столице Германии.

- Есть в Бишкеке полюбившиеся вам места?

- Мне больше нравятся советские здания. У них особый архитектурный замысел, и это уже история. Также люблю бывать в районе Филармонии и Театра оперы и балета. Мне еще нравятся Ошский рынок и Дордой.

- Серьезно?!

- Да, я знаю, что вам не нравятся ваши рынки, вы хотите их закрыть. Но туристов именно они и привлекают. Так как мы только там можем познакомиться с местным колоритом.



И торговцы Ошского рынка мне тоже нравятся. Они открытые и простые. Горожане более агрессивные, грубоватые. Мне кажется, в регионах люди более вежливы. Например, в Швейцарии вежливость на первом месте, это говорит о воспитании и образованности человека. Кстати, я даже кушаю на Ошском рынке. Там очень вкусно готовят.

- Ну вы, конечно, после жизни в регионах хорошо знакомы с местной кухней…

- Да, кыргызская кухня мне нравится, когда она не жирная. Например, я не могу есть жирное мясо. А так люблю плов, манты. Плов научилась сама готовить. В Бишкеке, кстати, много разных ресторанов, кафе на любой вкус. Я часто бываю в корейской кухне.

- А что бы вы изменили в Бишкеке?

- В первую очередь я сделала бы велосипедные дороги. Я не люблю тесные, душные маршрутки. У меня старый велосипед, и по городу я передвигаюсь на нем. А в Бишкеке это ад - специальных дорог нет, машины сигналят и могут даже сбить.



Также не предусмотрен общественный транспорт до Ала-Арчи. Есть маршрутное такси до Кашка-Суу, а дальше надо пешком. Многие туристы просто не знают, как туда добраться.

Конечно, проблему с мусором тоже надо решать. Например, у нас мусор надо сортировать, бишкекчане же все бросают вместе, и потом все это валяется и летает по городу.

Нужен еще большой олимпийский бассейн, доступный всем горожанам. И лыжные базы слишком маленькие.

- Какое-то время на государственном уровне мы сравнивали нашу страну со Швейцарией. Есть сходство?

- Ну если взять природу, да, есть. Ваши горы, конечно, в два раза выше, но они как бы лысые, у нас везде лес.

- В фильме «Эркайым» вы описывали жизнь подростка. О чем следующий фильм?

Опять же о кыргызских женщинах, об их правах. Меня ваши женщины просто поражают. Они очень сильные, несмотря на то, что связаны традициями, стереотипами.



- Некоторые, несмотря на свой возраст, живут под давлением родителей, родных и «эл эмне дейт» - что люди скажут, но в то же время тянут всю семью, детей, родных и сами развиваются, работают и по дому все делают.

Также сниму короткометражный фильм об Ошском рынке.

- А в планах есть место для Кыргызстана?

- Кыргызстан - моя вторая родина. Планов очень много.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/56445/

