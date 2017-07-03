Сообщение о бомбе в культурном центре «Рух Ордо» оказалось ложным

Сообщение о заложенной бомбе в культурном центре «Рух Ордо» (город Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область) оказалось ложным.
Об этом сообщили в УВД региона.
Анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил в дежурную часть милиции рано утром.
Центр был оцеплен сотрудниками милиции, всех людей вывели за пределы комплекса, на месте работали саперы, но бомбы и других подозрительных предметов они не нашли.
Сейчас милиция ищет позвонившего.
Сегодня в Чолпон-Ате должен был пройти Всемирный курултай тюркских народов. Мероприятие планировали провести в культурном центре «Рух Ордо». Однако курултай фактически был сорван из-за сообщения о бомбе. Его участники разъехались. Форум будет проведен позже в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/56451/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!