Кыргызстанцам могут разрешить работать в России в сфере перевозок

В России запретили иностранные водительские права. МИД КР недоумевает



Комитет Госдумы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Кыргызстана права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, следует из базы документов нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Как напоминают авторы документа, в России с 1 июня установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

"Необходимость получения российских водительских удостоверений для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, во многом вызвана недостаточным знанием русского языка водителями - гражданами иностранных государств. Под действие указанного федерального закона подпадают и граждане Киргизской Республики", - говорится в проекте документа.

Авторы проекта обращения указывают на то, что в Конституции КР закреплено, что русский язык употребляется в этом государстве в качестве официального. "Это положение предполагает хорошее знание гражданами Кыргызстана русского языка, в том числе и изучение на нем правил дорожного движения", - отмечается в документе.

"В связи с вышеизложенным депутаты Государственной думы обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам КР права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений", - сообщается в проекте документа.

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