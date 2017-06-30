Дети с приграничных районов первыми приняли участие в творческом конкурсе Sunush

Бишкек, «Саясат. kg». ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования и науки запустили сайт с конкурсами для детей школьного возраста для развития творческого потенциала и критического мышления sunush.baldar.kg.

Интернет-плоңадка создана для обмена мыслями и идеями подростков посредством публикаций и оценивания работ школьников в формате эссе, видео и рисунков.

Первыми, кто смог принять участие в конкурсе стали дети с приграничных районов Кыргызстана с Таджикистаном, посетившие лагерь, устроенный молодежным НПО «Юз оф Ош» и ЮНИСЕФ. Они с энтузиазмом восприняли новость о конкурсе, где раскрывается их мнение на вопросы мира. До конца июля идет конкурс на тему миростроительства, где школьники снимают видеоролики на тему важности мира, делясь своими взглядами. Сейчас уже можно увидеть работы на сайте www.sunush.baldar.kg, связанные с текуңей тематикой, созданные в рамках проекта ЮНИСЕФ в Кыргызстане «Голоса молодежи». Были проведены два тренинга в Кыргызстане и Таджикистане, где ребята получили навыки создания одноминутных видео в рамках проекта с помоңью смартфонов.

Самые популярные ролики, набравшие наибольшее количество оценок будут пооңрены призами. Для участия в текуңем конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте www.sunush.baldar.kg или отправить вместе с контактными данными и ФИО автора на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Также школьники сами могут оценивать свои и чужие работы прямо на сайте. За дополнительной информацией обраңайтесь Нурайым Рыскуловой, координатору проекта.

Электронная почта:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел: 0550182008.