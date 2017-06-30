Спикер отчитывается о делах Жогорку Кенеша за рабочий год

Сегодня, 30 июня, торага парламента Чыныбай Турсунбеков проводит пресс-конференцию о деятельности Жогорку Кенеша за второй сессионный год депутатов шестого созыва.

Вторая сессия длилась с 1 сентября 2016 года по 29 июня 2017 года. Вчера был последний рабочий день для депутатов.

Спикер пообещал ответить на все интересующие журналистов вопросы, касательно деятельности парламента и не только. Напомним, в состав ЖК входят шесть фракций: СДПК, "Республика - Ата Журт", "Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс", "Бир Бол" и "Ата Мекен". Нынешнюю коалицию большинства составляют - СДПК, "Кыргызстан" и "Бир Бол". Оппозиционными остались три фракции парламента.



Для начала несколько интересных фактов. За весь сессионный год нардепы не рассмотрели ни одного законопроекта, который бы представил народ. Зато рассмотрели 126 законопроектов, представленных по инициативе депутатов и 134 законопроекта от имени правительства.

Электорат направил за прошлый год 31 849 обращений.

Спикер пришел ровно в 11 часов. В первую очередь он поздоровался с собравшимися журналистами и предложил им ознакомится подробнее с бумажной версией его отчета, которую получил каждый журналист. Как пояснил Чыныбай Турсунбеков, в нем собрана основная информация о том, что делал Жогорку Кенеш за свой сессионный год.

После чего он предложил сразу перейти к вопросам и ответам.

Вопрос: В ЖК лоббируется вопрос об отмене НДС на зерно и не спикер ли лоббирует это. Камчыбек Ташиев заявил, что вы покупали ликеро-водочный завод и вы требовали извинений за это. Он извинился?

URL: http://zanoza.kg/359673

