Депутатская комиссия считает незаконным уголовное дело на Каната Исаева

Временная депутатская комиссия по изучению вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Канатбека Исаева пришла к выводу, что оно было возбуждено незаконно.

Об этом “Азаттыку” рассказал председатель комиссии Курманкул Зулушев.

ГКНБ обвиняет Исаева в продаже гособъекта в частную собственность по заниженной цене в бытность мэром города Токмака. Комиссия выяснила, что решение об этом было принято до избрания Каната Исаева на этот пост.

“Есть решение горкенеша, предыдущего мэра. Исаев лишь исполнил его. Дело на Исаева было возбуждено без аннулирования этого решения в суде или мэрии. Мы смогли выяснить только это. Других материалов нет”, - сказал глава комиссии.

25 мая 2017 года депутату парламента Канату Исаеву предъявлено обвинение в коррупции. Из материалов следует, что являясь мэром города Токмака, действуя по предварительному сговору с другими должностными лицами мэрии, он незаконно реализовал по заниженной цене в частную собственность здание государственной библиотеки - филиала ЦБС (Центральная библиотечная система) №1 в городе Токмаке - вместе с земельным участком площадью 500 кв. м за 572 тысячи сомов при рыночной стоимости в 1 млн сомов.

Данное уголовное дело соединено в одно производство с основным делом в отношении Исаева и других лиц о совершении коррупции по 3 эпизодам.

11 мая 2017 года в отношении обвиняемого депутата следственным органом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Азаттык