В США вступают в силу ограничения на въезд граждан шести стран

В США вступают в силу новые ограничения, согласно которым жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением запрещен въезд в страну, если у них нет родственных или деловых связей в США.
Речь идёт о гражданах Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Новые правила вступят в силу в 20 часов по времени Восточного побережья США 29 июня, в четверг (в Москве будет раннее утро 30 июня, пятницы).
Ранее запланированные визовые собеседования отменены не будут, однако всем новым заявителям необходимо будет доказать наличие "добросовестных отношений" с родственниками или компаниями в США, а также пройти все обычные проверки.
Также в четверг вечером в США вступает в силу 120-дневный запрет на прием беженцев и ограничение по их числу до 50 000 в год. Однако беженцам, которые смогут доказать наличие родственников в США, въезд будет разрешен, информирует "Голос Америки".
Азаттык
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