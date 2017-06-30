Возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего сотрудника патрульной милиции

В Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего сотрудника патрульной милиции.
После операции милиционер скончался, не приходя в сознание.
Как рассказали “Азаттыку” в Иссык-Кульской районной милиции, дело возбуждено по части 2 статьи 281 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса КР. Назначены судебно-медицинская, автотранспортная и другие экспертизы. Ведется следствие.
28 июня в Чолпон-Ате водитель Subaru Forester совершил наезд на сотрудника патрульной милиции, несущего службу. Далее он столкнулся с припаркованной на обочине патрульной автомашиной марки Daewoo Nexia.
С переломом обеих ног и разрывом внутренних органов сотрудник был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Однако спустя полчаса сотрудник скончался, не приходя в сознание.
Как сообщает МВД, прапорщику милиции Нурмату Медерову было 35 лет. Он был женат, воспитывал четверых детей: старшему сыну 11 лет, дочерям-близнецам по 9 лет, младшему сыну исполнилось 2 года.
Похороны сотрудника милиции проходят сегодня в селе Григорьевке Иссык-Кульского района.
Азаттык
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