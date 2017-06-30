Депутаты Жогорку Кенеша разошлись на летние каникулы

Сегодня, 29 июня, вторая сессия шестого созыва Жогорку Кенеша официально объявлена закрытой.
По словам спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова, в ходе второй сессии были приняты очень важные нормативно-правовые акты. Спикер также отметил, что парламент поднимал многие важные вопросы, создавал предпосылки для их решения. Ч. Турсунбеков выразил благодарность народным избранникам за эффективную работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Депутаты Жогорку Кенеша в течение одного месяца будут работать с избирателями в регионах, после чего выйдут в месячный трудовой отпуск.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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