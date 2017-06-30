Леонид Маевский: "Омурбек Текебаев сказал "я хозяин в стране, деньги не отдам, делай что хочешь"

Российский бизнесмен дает показания на судебных разбирательствах по делу лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и его однопартийца Дуйшена Чотонова.

Л. Маевский рассказал, что встречался с Текебаевым и в Москве, оставшиеся 700 тысяч долларов переданы в офисе его компании, пересчитаны в присутствии секретаря. "Омурбек Текебаев прибыл в Москву в сентябре. Я встретился с ним в своем кабинете, он сказал, что после покупки "Мегакома" мы должны отдать ему 15% активов. Мы с этим не согласились. Он ушел недовольный. Позже сказал, что дело будет сделано после передачи обговоренных 700 тысяч долларов. Я согласился выдать 700 тысяч долларов.

От имени Текебаева в мой офис прибыл человек, забрал деньги у кассира, которые были пересчитаны в присутствии секретаря. Омурбек Текебаев по телефону подтвердил получение денег. Но дело почему-то затягивалось. Когда я позвонил, и Текебаев, и Чотонов сослались на занятость с политическими делами, сказали, что нет времени на разговоры", - сказал Маевский.

Маевский также сказал, что Текебаев после получения 1 млн долларов не стал выполнять свое обещание, а потом дошел до запугиваний. "Когда он не выполнил свое обещание, я сказал, чтобы они выполнили свои обязательства, в бизнесе такое бывает. Текебаев ответил, что есть 600 тысяч долларов, которые можно пока взять. Я улетел в Москву, сказал, что будем связываться по телефону. Я пребывал в убеждении, что раз он является одним из руководителей страны, политическая ситуация не особо хорошая, то будет выполнено, как только всё урегулируется.

После ещё раз приехал в Бишкек. Встретились в большом кабинете. Туда вошел Абдрахманов. Когда он вошел, Текебаев почувствовал себя увереннее. Они стали разговаривать на кыргызском. Позже он вышел. С Текебаевым мы обговорили вопрос возвращения денег. Но Текебаев сказал: "Я хозяин страны. Если понадобится, перед твоим отлетом в Москву подложу тебе наркотики, тебя посадят по российским законам. Деньги отдавать не буду, Делай что хочешь", - заявил Маевский.

Источник: bagyt.kg, перевод: gezitter.org