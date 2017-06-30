Борончу Кудайбергенов, юморист: "У меня нет президентских амбиций, мы будем развиваться, если каждый будет заниматься тем, что умеет"

Борончу Кудайбергенов: Каков народ - таков правитель.

- Борончу мырза, "проснетесь" ли вы с товарищем Жамбылом Камчиевым перед президентскими выборами, выдвинете кандидатуру? Или на этот раз будет вести себя тихо в связи с повышением суммы залога?

- В таком случае им следовало бы поднять сумму залога до 50 000 000 сомов. Тогда бы 5-6 олигархов по очереди становились бы президентами.

- Выдвинетесь ли в будущем? Или разочаровались?

- При нынешней системе кыргызский народ будет страдать, долго.

- Но у вас же есть президентские амбиции, все еще?..

- Нет, Боже упаси. У меня были слова, которые я бы озвучил на дебатах от имени народа. Но каждый должен заниматься тем, что умеет, тогда будем развиваться.

- Тогда почему в прошлый раз выдвигали свою кандидатуру в президенты?

- Я же сказал, от имени народа хотел задать вопрос им, об их делишках.

- Но ведь вы бы выставили свою кандидатуру, если бы сумма залога была бы ниже?

- Нет. На этот раз я понял. Каков народ - таков правитель.

- Какие еще есть мысли?

- Наш народ тщательно подбирает скот, смотрит в зубы. А избирая хана, мы не думаем, продаем свое будущее за 1000 сомов. Как печально.

Источник: газета "Азия news" №26 от 29.06.2017 / стр. 18, перевод: gezitter.org