В Баткене вылавливают для продажи занесенных в Красную книгу варанов?

В Баткене вылавливают для продажи варанов.
Особей этого занесённого в Красную книгу вида ящерицы продают по 2000 сомов. Информацию опубликовала на своей странице пользовательница Нуржан Алымканова, сопроводив информацию фотографиями, которые прислали туристы. Она спрашивает, к кому и куда надо обращаться для выяснения этой ситуации.
На снимках запечатлены выловленные жителями села Таян Баткенской области вараны со связанными конечностями. Такое жестокое обращение с животными вызвало возмущение пользователей.
Представитель Баткенского областного управления внутренних дел сообщил через интернет, что таких фактов ранее не было зарегистрировано, в настоящее время ведется проверка указанного факта.
Отметим, в Кыргызстане не отмечена конкретно ни одна природоохранная зона, где проживает этот вид. Но отлавливать варанов строго запрещено, за незаконный отлов привлекают к ответственности. Защиту варанов и контроль за их популяцией ведет государство.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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