Крушение «Боинга». Груза для президента страны на борту не было

Временная депутатская комиссия Жогорку Кенеша по определению принадлежности грузов, перевозимых на борту «Боинга-747», потерпевшего крушение 16 января 2017 года, завершила свою работу.



По словам одного из членов комиссии депутата Максата Сабирова, они выяснили по списку, чей был груз и сколько тонн было на борту самолета.

«Там была почта со всего мира, маленькие грузы. Для Кыргызстана предназначалось только две тонны груза — зажигалки. Но сначала они должны были поступить в логистический центр, расположенный в Турции, и только после этого их должны были доставить в Кыргызстан. Груза для президента страны по списку не было», — рассказал Максат Сабиров ИА «24.kg».

Он добавил, что представители авиакомпании говорили членам нашего правительства и спикеру парламента о том, что самолет должен был заправиться в Бишкеке.

«В заключении мы дали поручение Генпрокуратуре довести расследование по авиакрушению до конца», — резюмировал Максат Сабиров.

Ранее сообщалось, что находившийся груз в самолете — сотовые телефоны, компьютеры, деньги, драгметаллы и камни — принадлежал семье президента страны.

В результате крушения «Боинга-747» погибло 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа, разрушено несколько десятков домов.



Ссылка: https://24.kg/vlast/56235/ , перевод: gezitter.org