Как заявил 29 июня порталу SUPER.KG адвокат Канат Хасанов, власть оказывает давление на защитников обвиняемого Омурбека Текебаева.
Хасанов сказал, что со времени исполнения им функции адвоката Текебаева, его сына уволили с госдолжности. "Ему сказали, что он не имеет морального права работать на должности, поэтому пусть пишет заявление по собственному желанию и уходит с работы. Мой сын был вынужден написать заявление", - сообщил адвокат Текебаева.
По его словам, его сын работал в силовых органах.
Отметим, сегодня в Первомайском районном суде продолжится судебный процесс по уголовному делу Омурбека Текебаева и Дуйшена Чотонова. Заседание суда начнется уже очень скоро.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!