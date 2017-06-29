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Адвокат Текебаева: "Из-за меня уволили моего сына"

Как заявил 29 июня порталу SUPER.KG адвокат Канат Хасанов, власть оказывает давление на защитников обвиняемого Омурбека Текебаева.

Хасанов сказал, что со времени исполнения им функции адвоката Текебаева, его сына уволили с госдолжности. "Ему сказали, что он не имеет морального права работать на должности, поэтому пусть пишет заявление по собственному желанию и уходит с работы. Мой сын был вынужден написать заявление", - сообщил адвокат Текебаева.

 

По его словам, его сын работал в силовых органах.

 

Отметим, сегодня в Первомайском районном суде продолжится судебный процесс по уголовному делу Омурбека Текебаева и Дуйшена Чотонова. Заседание суда начнется уже очень скоро. 

 

 

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org

           

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