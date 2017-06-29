"Кровь не отпустит", или когда будет привлечен к ответственности изменивший фамилию Калыйбек Салянов?

Весной 2014 года пропала 19-летняя Камила Дуйшебаева, на ее поиски бросились близкие и правоохранительные органы.

Позднее бездыханное тело Дуйшебаевой обнаружили на поле, на окраине Бишкека, общественность была шокирована. Это скандальное дело дошло до парламента, тогдашний глава МВД Абдылда Суранчиев намекнул, что в числе подозреваемых большие люди, но не назвал конкретные имена. Позднее выяснилось, что в убийстве 19-летней девушки подозревается Калыйбек Салянов - дядя тогдашнего генпрокурора Аиды Саляновой. Пока Аида Женишбековна находилась на своей должности, дело постоянно затягивалось, поэтому причастные к преступлению люди не были привлечены к ответственности до сих пор. Мы вновь изучили это дело, предлагаем новые обстоятельства по убийству молодой девушки, опираясь на достоверные источники.

Тело Камилы Дуйшебаевой было обнаружено в 20:25, 16 марта 2014 года, на обочине дороги Бишкек-Башкарасуу в Аламединском районе. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть К. Дуйшебаевой, родившейся 2 августа 1995 года наступила вследствие удушения. В тот же день Аламединское районное УВД возбудило уголовное дело по статье "убийство".

В связи с тем, что отец Камилы Дуйшебаевой был убит в 1995 году, дедушка дал ей свою фамилию. Дед Э. Дуйшебаев сообщил, что внучка вышла из дома в микрорайоне Достук в 11:50 10 марта 2014 года и пропала без вести. В связи с этим, он в тот же день написал заявление в Первомайское РОВД.



Показания ухажера

Гражданин К. Т. был в отношениях с Камилой Дуйшебаевой, по его словам, они познакомились летом 2013 года. 8 марта 2014 года они вместе отдыхали с друзьями в одном из столичных кафе. Оттуда они вышли в 3 часа ночи и приехали в дом на 10 микрорайоне. Камила выехала из дома 9 марта в 12:30, вызвав такси. В тот вечер К. Т. вместе с друзьями отдыхал в клубе "Мартини". Когда он позвонил Камиле Дуйшебаевой, она сообщила, что сидит в кафе "Демократ". На следующий день, 10 марта Камила позвонила ухажеру, сказала, что нужно поговорить, обещала приехать к нему в дом. Через некоторое время он позвонил Камиле, она сказала, что едет. Когда еще раз позвонил, телефон девушки был отключен. Была проведена специальная проверка и выяснилось, что показания правдивы.

Телефон звонит, "разговаривает"...

Телефон Камилы нашли работники предприятия "Тазалык", которые убирались вокруг ипподрома на улице Баха. Один из них не смог взломать код, поэтому отвез телефон на перепрошивку в торговый центр "Беш-Сары". Так и была стерта вся информация на телефоне. Только через некоторое время к нему нагрянули милиционеры и забрали телефон.

Показания Назаркуловой

Администратор сауны по адресу: город Бишкек, улица Белорусская №14 "а" Д. Назаркулова сообщила, что 10 марта 2014 года в сауну приехали два мужчины и две девушки, которые распивали спиртные напитки. Через час один из мужчин уехал с девушкой. По ее словам, вторая девушка тоже хотела уехать с ними, но второй мужчина сказал: "Я сам ее довезу". Девушка неоднократно просила Назаркулову вызвать такси, но мужчина твердил: "Сам довезу". Они пили спиртное, через некоторое время девушка опьянела. Через три часа они вышли из сауны, сели на полностью затонированную машину "БМВ-Х-5". 13 марта 2014 года Назаркулова смотрела телевизор и узнала в пропавшей девушке Камилу Дуйшебаеву. Это она отдыхала в сауне 10 марта и уехала на "БМВ-Х-5".

Тот самый Калыйбек Салянов!

В связи с этим уголовным делом всплыло имя Калыйбека Салянова, ныне взявшего фамилию Элтуйбасов. По его словам, с Камилой Дуйшебаевой он познакомился в 2013 году, когда она обратилась к нему в автосалоне в поисках работы. 9 марта в 22:30 Камила позвонила ему, попросила приехать в кафе "Демократ" и оплатить счет, так как денег не хватает. Калыйбек Салянов направился туда с А. Э. и передал деньги Камиле Дуйшебаевой. Камила оплатила счет и вышла с подругой Наргизой. По словам Калыйбека Салянова, они доставили Наргизу в 7 микрорайон, а Камилу оставили у караоке клуба "40х40". Сами поехали домой.

А 10 марта, по его словам, направился а сауну в компании О. Ж., К. О., М. О. В 22:30 он выехал из сауны, доставил девушек домой, уехал к себе домой. А О. Ж. остался в сауне. Такие же показания дал О. Ж. Это подтвердили девушки по имени Клара и Мээрим.

По словам О. Ж., его из сауны увез знакомый - У. А. Распечатка его телефона подтвердила, что с 21:26 по 22:47 он находился в районе сауны.

24 марта администратору сауны Назаркуловой показали фотографию К. Дуйшебаевой, она подтвердила, что действительно она была в сауне. А девушки по имени Клара в сауне не было. Но в тот же день она передумала и подтвердила показания К. Салянова и О. Ж.

Отключившееся видеонаблюдение

Не удалось изъять записи за 10 марта из камеры видеонаблюдения сауны. Потому что владелец сауны Н. А. сообщил, что стер те записи после того, как сопоставил приехавших гостей с чеками администратора.

Распечатка базовых станций подтверждает, что Калыйбек Салянов, О. Ж., Клара и Мээрим были в районе сауны по улице Белорусской вечером 10 марта. При проверке телефона Камилы Дуйшебаевой, выяснилось, что с 1 января по 10 марта она не была в упомянутом районе.

Следующие показания Назаркуловой

Администратор сауны Назаркулова потом пропала без вести, только в январе этого года сотрудники правоохранительных органов нашли ее в городе Намангане соседней страны и взяли показания. Тогда она сообщила, что 10 марта 2014 года в сауну пришли Салянов, О. Ж., погибшая Камила Дуйшебаева и еще одна девушка. По ее словам, Камила Дуйшебаева уехала из сауны вместе с Калыйбеком Саляновым.

По ее словам, позднее в сауну приехали сотрудники милиции, попросили запись за 10 марта. Узнав об этом, владелец сауны вместе с незнакомцем стер запись, на которой была Камила Дуйшебаева. Кроме того, владелец сауны угрожал Назаркуловой ножом, потребовал изменить показания, касающиеся Камилы Дуйшебаевой. Назаркулова была вынуждена сбежать в Узбекистан, так как появилась угроза ее жизни. 16 мая 2017 года Назаркулова добровольно приехала в Бишкек для дачи показаний. 18-19 мая назначили очную ставку Назаркуловой и с девушками по имени Клара и Мээрим, утверждавшими, что 10 марта они были в сауне. Назаркулова заявила, что она не узнает девушек, что они не приезжали 10 марта. Но в другие дни они могли бывать в сауне.

Калыйбек Салянов вынудил стереть видеозапись...

В соответствии с показаниями Назаркуловой, Н.А. был задержан в качестве соучастника преступления. Во время дачи показаний он сообщил, что видеозапись была удалена по просьбе Салянова.

Стоит отметить, что Калыйбек Салянов заявил, что в 2013-2014 гг. только несколько раз разговаривал с Камилой Дуйшебаевой, но во время проверки телефонных разговоров выяснилось, что он разговаривал больше 70 раз. Калыйбек Элтуйбасов (так изменил свое имя Калыйбек Салянов) въехал на территорию страны 12 декабря 2016 года. Но до сих пор неизвестно, где именно находится. А фамилию изменил в 2015 году. Сейчас ведется следствие для раскрытия преступления.

Дядя Саляновой Калыйбек в 2015 году участвовал на парламентских выборах от партии "Ата Мекен". Омурбек Текебаев поставил его на верхушку списка. Потом по неизвестным причинам его кандидатура была отозвана.

Смерть молодой девушки променяли на свободу матери?

Раскрыты интересные обстоятельства по этому делу. Мать покойной Ж. Э. Дуйшебаева до этого дважды привлекалась к уголовной ответственности. Сначала в 2008 году Свердловский районный суд Бишкека признал ее виновной по статьям 166, часть 2 ("Мошенничество"), и 350, часть 3 ("Подделка документов") и приговорил к 2 годам лишения свободы. Затем 20 ноября 2011 года Октябрьский районный суд осудил ее на 6 лет по статьям "вымогательство взятки", "вовлечение несовершеннолетних в преступление". По закону она должна была выйти на свободу 30 ноября текущего года. Но по каким-то причинам ее освободили 3 марта прошлого года. Поговаривают, что этому поспособствовала Аида Женишбековна. Отсюда возникает вопрос: Калыйбек Салянов решил замести следы, вступил в "торги" с матерью погибшей, поспособствовал ее раннему освобождению? В этом ему помогла племянница Аида Женишбековна?

В любом случае 19-летняя девушка стала жертвой кровожадных людей. Сейчас наказывают даже тех, кто украл кур, соответственно, на такие преступления нельзя закрывать глаза. Если это дело не будет раскрыто из-за политических гонений или других отговорок, у общественности появится недоверие к правоохранительным органам. Соответственно, эти факты должны быть расследованы и дана соответствующая оценка.

Источник: газета "Майдан.kg" №24 от 28.06.2017 / стр. 6, перевод: gezitter.org