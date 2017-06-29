Пришедший на суд в качестве свидетеля Омурбек Абдрахманов: "Когда вошел в кабинет Текебаева, посторонние люди кричали "исполняй обещание!"

Сегодня, 28 июня, в Первомайском районном суде города Бишкека проходит судебное заседание по уголовному делу лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова.

Сейчас дает показания экс-депутат Омурбек Абдрахманов.

Гособвинитель попросил Абдрахманова рассказать про "Альфа Телеком".

"Я знаю, что из Москвы приезжали люди на переговоры по "Мегакому". Не помню, какой точно был месяц, по-моему, январь или февраль. В кабинете Омурбека Текебаева на седьмом этаже Белого дома сидели посторонние люди. Один из них, глядя на Текебаева в упор, на повышенных тонах говорил: "Почему не выполняешь свое обещание?" Текебаев поднял вверх указательный палец и предостерег: "Потише, здесь есть прослушивающие аппараты".

Тогда Текебаев сильно кричал на меня и в грубой форме сказал, чтобы я не вмешивался в финансовые дела партии. Я парировал "разве партия твоя жена?" Таким образом мы поскандалили. Позже он подал на меня в суд и выиграл".

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org