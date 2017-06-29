ЦИК аккредитовал 41 СМИ для предвыборной агитации

Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Согласно информации, аккредитацию прошли 16 телеканалов, 10 радио, 10 печатных и 5 интернет-изданий. 46 заявок отправили на доработку из-за недостающих документов.
Желающие принять участие в агитации на выборах президента КР СМИ могут подать заявку до 4 июля.
Иностранные СМИ не могут агитировать, но могут информировать.
Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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