Сотрудника Финполиции обматерил и избил камнем водитель на КПП

27 июня во время дежурства старший оперуполномоченный Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам при выборочной проверке сопроводительных документов на весогабаритном контроле потребовал представить документы на перевозимый груз у водителя грузовой автомашины марки "Вольво" Ж. Э., въехавшей со стороны Казахстана.
27 июня во время дежурства старший оперуполномоченный Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам при выборочной проверке сопроводительных документов на весогабаритном контроле потребовал представить документы на перевозимый груз у водителя грузовой автомашины марки "Вольво" Ж. Э., въехавшей со стороны Казахстана.Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.
"Водитель, нецензурно выражаясь и игнорируя законные требования сотрудника, тронулся с места и попытался наехать на сотрудника ГСБЭП, совершил наезд на рядом стоявшего гражданина. На дальнейшие требования сотрудника водитель применил физическое насилие в отношении старшего оперуполномоченного, несколько раз ударил по голове и туловищу камнем", - говорится в сообщении.
Нападение на представителя власти удалось остановить лишь при вмешательстве дежуривших милиционеров. На место происшествия вызвали опергруппу Ысык-Атинского РОВД. Сотрудник ГСБЭП проходит судебно-медицинское освидетельствование.
Водитель автомашины "Вольво" доставлен в местное РОВД.
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