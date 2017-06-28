Свидетель по делу Текебаева: Конкретную должность в MegaCom я не обсуждал

На суде по делу Омурбека Текебаева выступил Алексей Модин



Сегодня, 28 июня, в Первомайском райсуде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова.

В ходе судебного заседания суд допросил в качестве свидетеля гражданина России Алексея Модина, который, по версии обвинения, был одним из посредников между Текебаевым и Леонидом Маевским. Вчера Модин сказал, что он посоветовал Текебаеву и Чотонову через посредника Таланта Маматкаримова встретиться с Леонидом Маевским, который заинтересовался приобретением доли в компании "Альфа Телеком". Он сообщил суду, ссылаясь на рассказ Маевского, что Текебаев просит за сделку $1 миллион. Свидетель признался, что лично он этого разговора не слышал и в нем не участвовал



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В ходе заседания Модин заявил, что не знает где, когда и кому были переданы $300 тыс. По версии обвинения, их передавал Текебаеву Талантбек Маматкеримов.

По его словам, во время переговоров с Маматкеримовым речи о его назначении гендиректором ЗАО "Альфа Телеком" не было.

"Возможно, была встреча мимолетная, я встречался с Маматкеримовым, передал ему целлофановый пакет с деньгами. Мы с ним ничего конкретного не обсуждали. С самого начала был разговор о введении внешнего управления компанией. Мы обсуждали внешнее управление, соответственно, у меня должны были быть какие-то полномочия. Не знаю, директора или зама", - сказал Модин.

В свою очередь подсудимый Чотонов сообщил суду, что с Маматкеримовым его не связывают родственные связи, как считает обвинение.

"Его отец был односельчанином моего отца. Мы встречались на разных мероприятиях. Однако никаких родственных связей мы не имеем", - пояснил Чотонов.

Напомним, Генеральная прокуратура завела на лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" относительно материалов по сотовому оператору MegaCom. 26 февраля, около четырех утра, Текебаева задержали в аэропорту и водворили на 48 часов в СИЗО ГКНБ. В поддержку Текебаева прошел митинг с участием депутатов парламента и экс-президента КР Розы Отунбаевой. 27 февраля стало известно, что Текебаева заключили под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Потом содержание под стражей продлили. Защита Текебаева дошла до Верховного суда, оспаривая содержание под стражей, но высшая судебная инстанция 16 июня оставила в силе решения предыдущих.

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