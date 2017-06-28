Родственник Ислама Каримова получил статус беженца в Украине

Миграционная служба Украины предоставила статус беженца Акбарали Абдуллаеву – племяннику супруги ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Ташкент требовал экстрадиции Абдуллаева на родину.

Пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец сообщила Радио Озодлик – Узбекской редакции Азаттыка – о том, что статус беженца Абдуллаеву был предоставлен 14 июня, после чего он был освобожден из-под экстрадиционного ареста. По словам Максимец, окончательное решение о выдаче или об отказе в выдаче Абдуллаева в Узбекистан вынесет генеральная прокуратура Украины.

33-летний Акбарали Абдуллаев был задержан 14 января этого года в международном аэропорту Киева Жуляны сразу после приземления его самолета. При себе он имел паспорта гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан. Украинские пограничники задержали Абдуллаева после того, как установили, что он находится в международном розыске.

На родине племянник бывшей первой леди Узбекистана обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 («Хищение путем присвоения или растраты»), 178 («Сокрытие иностранной валюты»), 209 («Должностной подлог»), 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности») уголовного кодекса республики.

Весной этого года Акбарали Абдуллаев обратился к властям Украины с просьбой о предоставлении политического убежища. Во время своего выступления в суде в марте Акбарали Абдуллаев заявил, что опасается экстрадиции в Узбекистан, где ему грозят пытки и смерть.

Украина, которая является членом Европейского парламента, согласно 3-й статье Европейской конвенции по правам человека, взяла на себя обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут быть подвергнуты пыткам или бесчеловечному обращению. По данным Комитета ООН против пыток, в тюрьмах и следственных изоляторах в Узбекистане широко и систематически применяются пытки.

10 октября 2013 года Абдуллаев был обвинен в совершении экономических преступлений и арестован по приказу президента Ислама Каримова. В 2014 году он был приговорен к 15 годам тюрьмы, затем срок наказания был снижен до шести с половиной лет. Как стало известно Радио Озодлик со слов источников внутри страны, спустя два с половиной года после заключения в тюрьму Акбарали Абдуллаев был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по амнистии. Но спустя совсем немного времени после смерти президента Ислама Каримова, несмотря на наличие подписки о невыезде из страны, Абдуллаев покинул страну.





Азаттык