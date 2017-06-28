ГКНБ: В КР задержаны члены группировки, готовившие серию терактов

Государственным комитетом национальной безопасности пресечена деятельность группировки международной террористической организации (МТО) из числа граждан Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, это кыргызстанцы О. Д., 1983 года рождения, Р. Н., 1989, К., 1986 и Я. Р., 1996 года рождения.

Задержанные члены террористической организации планировали совершение серии террористических акций с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ) и огнестрельного оружия на приграничных территориях с целью дестабилизации общественно-политической ситуации.

По данному факту следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 27-226 (Приготовление к акту терроризма), 226-1 (Финансирование террористической деятельности), 229 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 241 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) Уголовного кодекса КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.



Азаттык