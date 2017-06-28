В Бишкеке начнут лечить больные деревья. Уколами. После того как срубят...

В Бишкеке начнут лечить зараженные дубы.
Об этом сегодня в парламенте сообщила главный агроном МП "Зеленстрой" Эльнура Жолдошева.
"Мы собираемся закупить в России препарат, чтобы делать уколы в древесину. Минирующий пилильщик (вредитель дубов) ведет скрытный образ жизни. Даже если мы будем опрыскивать деревья, в любом случае он выживет. Поскольку инъекционный метод вообще не применялся на территории Кыргызстана, совместно с учеными Национальной академии наук КР мы решили опробовать метод на экспериментальных участках", - сказала она.
Уколы поставят всего 200 деревьям. "Зоны будут вдали от жилых массивов, чтобы было минимум контакта с местным населением, то есть в парковых зонах на дальних участках. Если будет положительный эффект, то будем применять этот препарат массово. Использование химических препаратов методом опрыскивания в городе запрещено", - отметила Эльнура Жолдошева.
На заседании депутаты подняли вопрос больных деревьев в Бишкеке.
Источник - 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!