«Кыргызстан» забыл свое обещание, а есть ли они сами?

Одна из 5 фракций в ЖК – это фракция «Кыргызстан».
Эта фракция, как и фракция «Бир бол» избрала способ лить на руки-ноги власти теплую воду, угождая.
Бывший лидер Канат Исаев в некоторых случаях поднимал острые вопросы. Неизвестно, что делает сегодняшний лидер Алмазбек Баатырбеков. Не может показать себя лидером, поднимать острые вопросы. Исаев занят возбужденным против него уголовным делом.
Хозяин партии алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов держится позиции «лишь бы не приставали к моему бизнесу». Развевавшие флаг этой партии перед выборами раздавали поразительные обещания народу. Они не могли остановиться в сильном рвении: построим Кыргызстану 100 новых заводов, добьемся выплаты поощрения по 50 тысяч сомов новорожденным детям, в общем, собирались дать бесплатный билет в рай.
Источник: газета «Багыт.kg» №57 от 28.06.2017/стр.3, перевод: gezitter.org
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