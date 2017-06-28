Модин, явившийся на суд Текебаева и Чотонова в качестве свидетеля, не успел ответить на все вопросы. Суд продолжится завтра, 28 июня

27 июня, в Первомайском районном суде города Бишкека проходит очередное судебное заседание по делу лидера фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова.

14:16 Начался суд Текебаева и Чотонова. Конвой ввел подсудимых в зал суда. Секретарь зачитывает досье подсудимых. В настоящее время в судебном зале сидят Текебаев, Чотонов, депутаты Садык Шер-Нияз, Каныбек Иманалиев, представители гражданского общества, журналисты.

14:18 Текебаев: "Во-первых, в декабре 2016 года в Конституцию были внесены изменения. Пунктом 6 статьи 104 прокуратуре дано право открывать уголовные дела на госчиновников. Но этой нормы сейчас нет. Этот законопроект рассматривается в настоящее время во втором чтении. На каком основании прокуратура возбудила на меня уголовное дело? Это мне непонятно. Обвинение незаконно".

14:35 Судья спросил у Текебаева, признает ли он свою вину. Текебаев ответил, что пока не говорил, признает или не признает.

14:38 Чотонов: "Мне всё понятно. Как известно, 4 месяца назад одна персона выступила по телевидению и сказала, что все эти люди коррупционеры. Я не признаю свою вину. Это политическое дело".

15:47 Алексей Модин дает показания в качестве свидетеля.

15:50 Модин: "В апреле 2010 года мне позвонил Маматкерим уулу Талант и сказал о покупке "Альфа Телекома". Я рассказал об этом предложении Маевскому. Но я не сразу получил от него ответ. Только после того, как Маевский ответил, я позвонил Таланту и сказал, что есть покупатель, но мы должны его увидеть. Мы встретились с Чотоновым и Талантом в Дубовом парке в Бишкеке. Тогда Чотонов пригласил нас в Белый дом. Там встретились с Текебаевым. Вошли все вместе.

Маевский не был готов принять предложение. На следующее утро улетел в Москву. Позже принял решение. Снова прибыл летом и встретился с Текебаевым. Не знаю, где произошла встреча. Маевский прибыл в августе и провел переговоры. Потом в этом же месяце привезли деньги. Деньги вручили в руки Таланта. Он должен был написать расписку о получении денег, но полушутя-полувсерьез сказал, что не может написать. Потом Маевский снова приезжал и встречался в конце месяца, также приезжал в начале сентября. Сказал, что оставшаяся сумма выдана в сентябре. Последняя встреча Маевского и Текебаева произошла в декабре. До этого Маевский также встречался Текебаевым и требовал или вернуть деньги, или исполнить обещание. Но не было исполнено".

16:04 Прокурор спросил у Модина, в какие месяцы, какие дни он встречался с Текебаевым. Moдин ответил, что про дни точно не знает, но знает, в какие месяцы. Прокурор спросил у него, кому он дал первоначальные 300 тысяч долларов.

16:24 Текебаев задает вопросы Модину и получает ответы. Текебаев отметил, что показания Модина и Маевского по поводу прибытия в Кыргызстан различаются. Также Текебаев поинтересовался, почему Модин 4 месяца ждал трудоустройства от "Мегакома" и почему он должен был устроиться на работу в "Мегаком".

16:30 Текебаев: "Маевский дал тебе деньги, ты их дал Зиминскому, ставя цель трудоустроиться в "Мегакоме". Маевский говорит, что четыре раза ты встречался с первым заместителем Отунбаевой. Вы говорите, что встречались в кабинете первого заместителя. Его заместителем был Атамбаев. Вы не путайте". Модин сказал, что Маевский приезжал 5 раз.

16:32 Текебаев спросил у Модина: "Кто может доказать, что вы давали деньги? Как вы докажете?", - адвокаты попросили дать четкий ответ на этот вопрос.

Текебаев: Правда, что вы устраивали несколько встреч с Маматкерим уулу Талантом в "Вефа-центре"?

Модин: Правда.

Текебаев: Правда, что вы также просили должность гендиректора "Мегакома"?

Модин: Я не знал, какая конкретно должность будет предложена.

16:58 Адвокат Текебаева Модину: "Вы бизнесмен. В бизнесе требуется документировать любые финансовые отношения. Почему вы хотя бы не получили доказательную расписку? Как вы докажете?"

Текебаев сказал: "Маевский встречался не со мной, а с Атамбаевым". Также поинтересовался, почему на протяжении 6 лет не уточняли, кому и для чего давали деньги. Модин еще не дал ясного ответа.

17:10 Модин сказал, что не может доказать, что деньги были переданы Текебаеву через Маматкерима уулу, потому что последний скончался.

17:15 Текебаев сказал, что встречался с Маевским один раз в "Супаре". Модин же сказал, что в том году произошло несколько встреч с Маевским.

17:18 Текебаев спросил, говорил ли он ему, что приезжал в Кыргызстан и встречался с руководителями. Модин ответил, что не знает. Текебаев также сказал, что Маевский встречался с главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым.

Адвокаты Текебаева после непрерывных уточняющих вопросов заявили, что Модин говорит неправду. Модин отметил, что Маевский 5 раз приезжал для встреч и Текебаев участвовал во всех встречах. Чотонов был на трех встречах. Но не смог сказать о своем участии или неучастии в основных диалогах.

17:37 Модин сказал, что не знает точно про дачу Маматкериму уулу 300 тысяч долларов. "Я не знаю, сколько внутри было денег. Снаружи было написано 300 тысяч долларов. Позже мне сам сказал, что оставшиеся 700 тысяч долларов получил Маматкерим уулу", - сказал он.

17:45 Модин сказал: "Я не могу вспомнить, о чем говорили на встрече Текебаев, Маевский и Омурбек Абдрахманов. Но помню слова: "Потише, сверху записывают". Не знаю, через кого там вмешался Абдрахманов. Также мне неизвестно, как деньги провезли через границу".

18:00 Текебаев спросил у Модина: "Предположим, что наша встреча состоялась 21 декабря. Вы улетели в Москву 22 ноября 2010 года и не приезжали в страну на протяжении 40 дней. И каким образом вы могли присутствовать на встрече с Абдрахмановым, Маевским и мной?"

На это Модин привел в пример слова Абдрахманова из интервью СМИ, в котором он говорил о встрече с участием Текебаева и Маевского. Текебаев на это сказал: "Абдрахманов видел вас только в интернете".

18:17 В связи с окончанием рабочего дня судебное заседание продолжится завтра, 28 июня. Люди у дверей здания суда выкрикивали лозунги "Свободу Текебаеву и Чотонову!"

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org