Дело Текебаева. Лидер «Ата Мекена» не понимает, в чем его обвиняют

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не понимает сути предъявленного ему обвинения.

Об этом он заявил сегодня на судебном процессе. В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по уголовному делу в отношении депутата ЖК Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Подсудимый напомнил, что уголовное дело в отношении него возбудила генеральный прокурор Индира Джолдубаева. Однако, как отметил Текебаев, нет такого конституционного закона, который предусматривал бы перечень должностных лиц, в отношении которых генпрокурор могла бы возбудить дело.

«Более того, события, по следам которых возбужденно дело, по версии следствия, имели место быть в 2010 году, если принимать за основу показания Леонида Маевского. Но в то время я не был уже чиновником. Не оценен также и ущерб, который я якобы своими противозаконными действиями причинил государству», - сказал подсудимый.

Омурбек Текебаев добавил, что уголовное преследование незаконно и необоснованно и носит заказной характер.

Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова обвиняют в коррупции.



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