Секретарь Совбеза Темир Жумакадыров прокомментировал отправку военнослужащих

Вопрос о направлении военнослужащих Кыргызстана и Казахстана в Сирию поднимался на Совете постоянных представителей ОДКБ в этом году, заявил, отвечая сегодня на вопрос журналистов, секретарь Совета безопасности КР Темир Жумакадыров.

- Информация о возможной отправке наших военных в Сирию является не совсем корректной. Речь шла только о миротворческом контингенте. На данном этапе никаких официальных предложений и мнений к нам не поступало, поэтому этого вопроса нет в повестке дня, - сказал Т. Жумакадыров.

Российские СМИ написали до этого, что глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил об идущих переговорах по вопросу ввода в Сирию для проведения мониторинга военнослужащих Кыргызстана и Казахстана. Сообщалось, что переговоры с властями Кыргызстана и Казахстана относительно данной инициативы еще в процессе, окончательное решение не принято. После этого Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением, что переговоры по данному вопросу не ведутся.

Согласно мартовскому отчету Центра по расследованию ситуации с правами человека в Сирии в ходе военных действий с 2011 года погибло 321 тысяча человек. Более 96 тысяч – мирные граждане, свыше 17 тысяч – дети. По данным сирийских правозащитников, за 6 лет войны самое малое 60 тысяч человек погибли в результате пыток и невыносимых условий в тюрьмах. Еще несколько тысяч человек погибли в тюрьмах джихадистов и повстанцев.

Источник: inter.kg, перевод: gezitter.org