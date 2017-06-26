Отбор и прием абитуриентов в вузы КР начнется 10 июля - таблица

Об этом сообщает Министерство образования и науки КР
Бишкек, “Саясат.kg”. Отбор и прием абитуриентов в высшие учебные заведения КР начнется 10 июля.
График проведения туров отбора и зачисления
абитуриентов в высшие учебные заведения
Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2017-2018 учебный год
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10-15 июля
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Первый тур
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10-12 июля
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Сбор отрывных талонов
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12 июля в 14.00
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Заканчивается сбор отрывных талонов
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13 июлядо 10.00
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Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
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13-15 июля
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Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в вуз
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17 – 22 июля
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Второй тур
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17-19 июля
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Сбор отрывных талонов
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19 июля в 14.00
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Заканчивается сбор отрывных талонов
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20 июлядо 10.00
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Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
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20-22 июля
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Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
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24-29 июля
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Третий тур (проводится с разрешения МОН КР)
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24-26 июля
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Сбор отрывных талонов
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26 июля в 14.00
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Заканчивается сбор отрывных талонов
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27 июлядо 10.00
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Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
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27-29 июля
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Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз
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До 25 августа
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Предоставление полного отчета в МОН КР и направление списков абитуриентов на подтверждение в ЦООМО*
* На подтверждение в ЦООМО направляется общий список абитуриентов, подтвердивших свое желание обучаться в вузе по итогам всех туров зачисления (на грантовые и контрактные места).
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