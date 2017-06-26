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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 4 Отбор и прием абитуриентов в вузы КР начнется 10 июля - таблица Об этом сообщает Министерство образования и науки КР Бишкек, “Саясат.kg”. Отбор и прием абитуриентов в высшие учебные заведения КР начнется 10 июля. График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2017-2018 учебный год 10-15 июля Первый тур 10-12 июля Сбор отрывных талонов 12 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов 13 июлядо 10.00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению 13-15 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в вуз 17 – 22 июля Второй тур 17-19 июля Сбор отрывных талонов 19 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов 20 июлядо 10.00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению 20-22 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз 24-29 июля Третий тур (проводится с разрешения МОН КР) 24-26 июля Сбор отрывных талонов 26 июля в 14.00 Заканчивается сбор отрывных талонов 27 июлядо 10.00 Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению 27-29 июля Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз До 25 августа Предоставление полного отчета в МОН КР и направление списков абитуриентов на подтверждение в ЦООМО* * На подтверждение в ЦООМО направляется общий список абитуриентов, подтвердивших свое желание обучаться в вузе по итогам всех туров зачисления (на грантовые и контрактные места). Добавить комментарий