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Отбор и прием абитуриентов в вузы КР начнется 10 июля - таблица

Об этом сообщает Министерство образования и науки КР

 

Бишкек, “Саясат.kg”. Отбор и прием абитуриентов в высшие учебные заведения КР начнется 10 июля.

 

График проведения туров отбора и зачисления

абитуриентов в высшие учебные заведения

Кыргызской Республики по итогам общереспубликанского тестирования на 2017-2018 учебный год

 

10-15 июля

Первый тур

10-12 июля

Сбор отрывных талонов

12 июля в 14.00

Заканчивается сбор отрывных талонов

13 июлядо 10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению

13-15 июля

Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленным в вуз

 

 

17 – 22 июля

Второй тур

17-19 июля

Сбор отрывных талонов

19 июля в 14.00

Заканчивается сбор отрывных талонов

20 июлядо 10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению

20-22 июля

Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз

 

 

24-29 июля

Третий тур (проводится с разрешения МОН КР)

24-26 июля

Сбор отрывных талонов

26 июля в 14.00

Заканчивается сбор отрывных талонов

27 июлядо 10.00

Вывешиваются списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению

27-29 июля

Подтверждение абитуриентами желания быть зачисленными в вуз

 

 

До 25 августа

Предоставление полного отчета в МОН КР и направление списков абитуриентов на подтверждение в ЦООМО*

 

* На подтверждение в ЦООМО направляется общий список абитуриентов, подтвердивших свое желание обучаться в вузе по итогам всех туров зачисления (на грантовые и контрактные места). 

           
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