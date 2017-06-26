Ветераны-афганцы отправятся в Крым на лечение

Ветераны-афганцы отправятся в Крым на лечение.

Об этом сообщает пресс-служба ОО «Республиканский совет ветеранов войны в Афганистане» (РСВВА).

На сегодняшний день ОО «Республиканский совет ветеранов войны в Афганистане» является самым массовым общественным объединением, имеющим свои структурные общественные подразделения в каждом районе, городе страны. На местах ветераны-афганцы активно вовлечены в общественную жизнь, они проводят «Уроки мужества», встречи с ветеранами трех поколений в средних школах, высших учебных заведениях.

«К сожалению, контузии, болезни и увечья, полученные на афганской земле, дают о себе знать, многие ветераны нуждаются в лечении. Только с 1 января по февраль 2017 года ушли из жизни 42 ветерана войны в Афганистане, — отмечает РСВВА Тыныбек Кадыров. — Понимая важность медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, Республиканский совет ветеранов войны в Афганистане активно продолжает и наращивает сотрудничество с Комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, возглавляемым Александром Ковалевым.

При недавней встрече с ним в городе Москве председателем правления кыргызского РСВВА Т. Кадыровым была достигнута договоренность о выделении бесплатных путевок в курортно-лечебные центры РФ. На днях данным Комитетом ветеранам-кыргызстанцам Афганской войны было выделено 5 бесплатных путёвок в Крым – в лечебно-оздоровительный курорт города Феодосии.

Накануне, 24 июня, в офисе-музее РСВВА состоялось вручение путевок представителям региональных структурных подразделений Республиканского совета. На лечение в Крым отправляются, прежде всего, те, кто остро нуждаются в лечении. С Ошской области на лечение поедет Какан Эралиев, с Джалал-Абадской области — Эльдияр Топушев, Бакытбек Салиев с Бишкека, Ишенбек Алыбаев с Чуйской области, Бакыт Курманбеков с Токтогульского района.

Автор K-News