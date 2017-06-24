Дети работают на полях, пока родители держат Орозо- Фото

Июнь – самое время для высаживания рассады капусты в Сокулукском районе Чуйской области. Рабочие руки нарасхват, поскольку действовать нужно быстро, пока есть поливная вода.



Летние каникулы в поле

Среди работников – много школьников. Чтобы заработать деньги, подростки едут на поля в соседние села. В 35-градусное пекло ребята бойко дергают рассаду, делают лунки и закапывают капусту.

Семиклассница Айжамал приехала на поле вместе с братом.

- Нужно заработать к Орозо айту денег. Мама с папой держат пост, они не могут в жару работать. И, кроме того, дома двое младших детей. Но я не жалуюсь, рада, что могу помочь семье. В час нам платят 75 сомов, в день в среднем выходит около 400-500 сомов, - рассказывает школьница.

Женщине-бригадиру платят тысячу сомов в день, чтобы она собрала хорошую команду. Лентяев не берут, и посторонних тоже: конкуренция в условиях сельской безработицы высокая. Взрослые ничего плохого в детском труде не видят, наоборот, даже поощряют. И неважно, как сказывается тяжелый труд на растущем детском организме.

- Школьников среди рабочих много, они работают даже лучше взрослых, быстрее. Во время каникул можно и поработать, к школе денег подкопить, - говорит одна из взрослых рабочих.



«Капустники» своих работников, будь то взрослые или дети, не обманывают с оплатой труда. Иначе в следующий раз к ним никто не придет. А впереди – прополка. Вот где потребуется детская сноровка.



Нелегкий базарный заработок

В дневной центр пребывания Центра защиты детей, что на Ошском рынке в Бишкеке, ежедневно приходит около 60 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатно пообедать.

13-летняя Дамира вместе с двоюродным братом собирают на базаре коробки и целлофановые мешки. По словам соцработника Анархан Султановой, их матери оставили родственнице, а сами уехали на заработки в Россию. Родственница подметает по вечерам ряды на базаре, а дети ей помогают.

Приходят домой к полуночи. Часть заработанных нелегким трудом средств уходит на оплату съемной квартиры. Сейчас каникулы, а в другие месяцы времени на уроки практически не остается.

- Раньше работающих детей было очень много, сейчас стало меньше. К нам приходят ребята в возрасте 6-16 лет. Многие продают на базаре семечки, пакеты, лимонад. Есть случаи, когда детей обманывают с деньгами. Все заработанное они отдают родителям, - рассказывает Анархан Султанова.

"Сейчас, во время Орозо, дети ходят по домам, попрошайничают. Мы, конечно, запрещаем, но это – дополнительный заработок. Дети говорят, что приносят домой по 250-300 сомов в день",- Анархан Султанова.

Где в регионах много детей-трудяг

В республике, по данным исследования «Работающие дети в КР, 2014-2015 годы», проведенного Национальным статистическим комитетом и Международной организацией труда, сегодня большинство работающих детей (96,2 процента) заняты в сельском хозяйстве. Небольшая часть подростков трудится в оптовой и розничной торговле (1,2 процента), строительстве и обрабатывающей промышленности (по 0,8 процента).

Самые высокие показатели детского труда отмечены в Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Сравнительно низкие показатели наблюдаются в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

Как показали результаты исследования, в 2014 году доля детей, подверженных всем другим видам опасности, в сравнении с 2007-м снизилась. Так, число детей, работающих в опасных условиях, сократилось почти в 2 раза - с 57,8 процента до 23.



Пока не искоренят бедность

По словам специалиста Центра Госсанэпиднадзора Марии Кушубаковой, постановлением правительства утверждены предельные нормы нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную женщинам и работникам до 18 лет.

- Наши специалисты при проверке производства обращают внимание на возраст работников, выдают предписания о запрете доступа несовершеннолетних к тяжелому труду, - говорит она. - В союзное время детей привлекали к труду, но в целях воспитательных. А сейчас ситуация кардинально изменилась. Из-за сложной экономической ситуации дети привлекаются к наихудшим формам труда. Подростки работают на полях, собирают табак, хлопок. Отправляют детей на работу родители, но мы не имеем права прийти к частный дом и сказать, что это запрещено. Только на производстве могут оштрафовать предпринимателя за нарушение норм.

- Условия труда для взрослых прописаны в нормативных документах, санитарных нормах, а о том, чтобы создавать условия работы для детей, и речи быть не должно. Тогда мы как бы негласно допускаем детей к труду. А это чревато в первую очередь тем, что ребенок может забросить учебу, - отмечает специалист ЦГСЭН.

Кстати, в 2016 году депутаты парламента предложили перенести начало учебного года на несколько недель, аргументируя тем, что школьникам надо помогать родителям убирать урожай и поработать во время бархатного сезона на Иссык-Куле.

Минздрав выступил против, Минобразования еще пока думает. Впрочем, и без официальных решений работающих детей, прогуливающих уроки, меньше в нынешних условиях бедности не станет.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/55904/

